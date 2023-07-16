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Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çavuşköy Mahallesi Mezarönü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Çavuşköy Antalya Güncel Haberler

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