Manavgat'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kısalar Mahallesi'nde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel