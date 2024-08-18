Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.