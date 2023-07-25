Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.