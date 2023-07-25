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Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Taşağıl Mahallesi ormanlık alanda bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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