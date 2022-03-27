Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı - Haberler

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Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat'ta birçok suçtan aranan zanlı yakalandı

Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülek Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan sorgulamada araç sürücüsü Ö.T.'nin "hakaret", "basit yaralama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arama kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Tragger, Güncel, Haberler

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