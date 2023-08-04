Manavgat'ta bir apartmanın 3. katında çıkan yangında çocuk odası tamamen yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında çocuk odası tamamen yandı. Komşuların fark ederek müdahale etmesi sonucunda yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, çocuk odası tamamen yandı. Komşuların fark ederek müdahale etmesi sonucunda yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangın Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi 4/5 adresinde bulunan apartmanın 3. katında çıktı. ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler harekete geçti.

Adrese gelen ekipler, çıkan yangının vatandaşlar tarafından söndürülmüş olduğunu belirlerken binada soğutma çalışması yaptı. Elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangında evin çocuk odasındaki yatak, sandalye ve çalışma masasının tamamen yandığı, çocuk odasının yanı sıra diğer odaların dumandan etkilendiği belirlendi. Komşuların fark etmesi sonucunda yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken evde bulunanlarda yangından zarar görmedi. - ANTALYA