Manavgat'ta ATV ve otomobil çarpıştı: Elektrik kesintisi yaşandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada ATV sürücüsü yaralandı ve otomobilin kaldırımdaki elektrik bakslarını yıkması nedeniyle Perşembe Pazarı ve çevresinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan nöbetçi eczanede elektrik kesintisi nedeniyle müşterilere ilaç satışı yapılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ATV sürücüsü yaralandı. Otomobilin kaldırımdaki elektrik bakslarını yıkması nedeniyle Perşembe Pazarı ve çevresinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan nöbetçi eczanede elektrik kesintisi nedeniyle müşterilere ilaç satışı yapılamadı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Perşembe Pazarı istikametinden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Halil T.'nin kullandığı 33 HT 710 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Şevket G.'nin kullandığı 07 BIE 227 plakalı ATV çarpıştı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle karanlığa büründü

Kaza yapan otomobilin kaldırımdaki elektrik bakslarını devirmesi nedeniyle Perşembe Pazarı ve çevresinde bulunan sokaklar uzun süre karanlığa gömüldü. Otomobilin kaldırılması, görevlilerin baksı tamir etmelerinin ardından mahalleye tekrar elektrik verildi. Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan ve nöbetçi olduğu belirlenen eczane, elektrik kesintisi nedeniyle işlem yapamadığı için ilaç satışı yapamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA