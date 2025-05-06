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Manavgat'ta ATV Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta ATV Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü Yaman Akıncı ve yolcu Lütfullah Gökdere hayatını kaybetti. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü Yaman Akıncı (36) ve yanındaki Lütfullah Gökdere (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın kontrolünü yitirdiği 48 BH 398 plakalı ATV, takla atıp yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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