Manavgat'ta ATV Kazası: İki Animatör Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ATV'nin takla atması sonucu hayatını kaybeden sürücü Yaman Akıncı ve arkadaşı Lütfullah Gökdere'nin bir otelde animatör olarak çalıştığı öğrenildi. Kaza, ATV'nin arka tekerleklerinden birinin kopmasıyla gerçekleşti.
AYNI OTELDE ANİMATÖRLÜK YAPIYORLARDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi. İki arkadaşın bulunduğu ATV'nin seyir halindeyken arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel