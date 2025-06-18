Manavgat'ta ATV Kazası: 2 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki kavşakta takla atarak devrilen ATV'nin sürücü Mustafa Ergül ile beraberindeki Nurgül Akkaya yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Side Mahallesi Cennetler mevkisinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta Mustafa Ergül kullandığı 07 BCJ 762 plakalı ATV'nin hakimiyetini kaybetti. Takla atarak devrilen araçta sürücü ile Nurgül Akkaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Nurgül Akkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT,