Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta ATV ile Gittiği Adacıkta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Manavgat'ta ATV ile Gittiği Adacıkta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aile, ATV aracıyla geçtikleri adacıkta uyuyakaldı ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Baraj kapakları kapatılarak su seviyesi düşürülünce, ekipler tarafından kurtarıldılar.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ATV aracıyla şelale yakınındaki adacığa geçen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, uyuyunca suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Aile bireyleri, baraj kapakları kapatılıp su seviyesi düşürüldükten sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşamüzeri Murat Yeşilağaç ve Şeval Ceylan çifti, çocukları Emir Yeşilağaç'la ATV aracına binip, Manavgat Şelalesi'nin alt kısmındaki adacığa geçti. Bir süre sonra adacıkta uyuyakalan aile bireyleri, uyandıklarında havanın karardığını ve suyun yükseldiğini gördü. Murat Yeşilağaç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ilk etapta elektrik üretimi için Manavgat Barajı'ndan salınan suyu kestirdi. Böylece ırmakta su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Mahsur kalan aile ile telefon bağlantısı kuran jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Su seviyesi düşünce ekipler, kurdukları palanga sistemiyle mahsur kalan aileyi alıp, kıyıya çıkardı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Şeval Ceylan, oldukları yerde birçok kişi bulunduğunu, çocuğu emzirirken hep birlikte uyuyakaldıklarını, uyandıklarında suyun yükseldiğini gördüklerini dile getirdi. Durumları iyi olan aile sağlık desteği istemediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Manavgat Kurtarma 3-sayfa Antalya Güncel Yaşam Atv

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });