Manavgat'ta ATV ile Gittiği Adacıkta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Dün akşamüzeri Murat Yeşilağaç ve Şeval Ceylan çifti, çocukları Emir Yeşilağaç'la ATV aracına binip, Manavgat Şelalesi'nin alt kısmındaki adacığa geçti. Bir süre sonra adacıkta uyuyakalan aile bireyleri, uyandıklarında havanın karardığını ve suyun yükseldiğini gördü. Murat Yeşilağaç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ilk etapta elektrik üretimi için Manavgat Barajı'ndan salınan suyu kestirdi. Böylece ırmakta su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Mahsur kalan aile ile telefon bağlantısı kuran jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Su seviyesi düşünce ekipler, kurdukları palanga sistemiyle mahsur kalan aileyi alıp, kıyıya çıkardı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Şeval Ceylan, oldukları yerde birçok kişi bulunduğunu, çocuğu emzirirken hep birlikte uyuyakaldıklarını, uyandıklarında suyun yükseldiğini gördüklerini dile getirdi. Durumları iyi olan aile sağlık desteği istemediklerini söyledi.