Manavgat'ta Anne Kirpi ve Yavruları Kurtarıldı

Manavgat'ta Anne Kirpi ve Yavruları Kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kirpi ve 4 yavrusu, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Sıcak havanın etkisiyle şehir merkezine inen kirpiler, güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilme tehlikesi atlatan anne kirpi ve 4 yavrusu kurtarıldı.

Kirpi ve 4 yavrusunun araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalıştığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Trafik akışın yoğun olduğu alandan yavruları ile birlikte alınan kirpi, güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Kirpiler daha sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.

Kirpilerin şehir merkezinde sıkça görülür olmasının sıcak havanın yaban hayatına olumsuz etkisinden kaynaklandığı, hayvanların doğal ortamlarında yiyecek ve su bulmakta zorlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
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