Manavgat'ta alkollü sürücüden kaza: Yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı kaza sonucunda yaralanan olmadı. Kazada dikkat çeken detaylar ise araçta bulunan içki bardağı ve gitar oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobillerden birisinin sürücüsünün 2.70 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlenirken, aracın önündeki içki bardağı ve gitar dikkatlerden kaçmadı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Kenan Paşa K.'nın kullandığı 07 CFN 04 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile, Mehmet K.'nın kullandığı 31 N 0662 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarptı.

Kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücülerinden Mehmet Kars'ın ehliyetinin olmadığı, 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç içerisinde sürücünün yan tarafındaki içerisinde içki bulunan bardak ve koltuktaki gitar dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün araç kullandığı sırada alkol almaya devam ettiği bildirildi.

31 N 0662 plakalı aracın sürücüsü Mehmet K.ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA