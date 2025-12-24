Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde H.A.Y. (48), tartıştığı babası Ali Yıldız'ı (72) tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ağır yaraladı.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.A.Y. ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

AĞABEYİ DE GEÇEN HAFTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayda kullandığı tabancayla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen H.A.Y., jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uzun süre cevap vermedi. Daha sonra arkadaşları ve akrabaları tarafından ikna edilen H.A.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan H.A.Y.'nin ağabeyi Ömer Yıldız da geçen hafta cuma günü iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürmüştü.