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Manavgat'ta 90 Kadın Su Altı Dalışı Gerçekleştirdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Dalsın kızlar' projesi kapsamında 90 kadın su altı dalışı gerçekleştirdi. Kadınlar, Side Sualtı Müzesi'ne dalış yaparak sualtı dünyasının güzelliklerini keşfetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Dalsın kızlar" projesi kapsamında 90 kadın su altı dalışı gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve NEREİDS Dalış Merkezi'nin destekleriyle Side Limanı'nda düzenlenen organizasyona 90 kadın katıldı.

Türkiye'de ikincisi düzenlenen organizasyonda, dalış eğitmeni Gaye Dülger rehberliğinde tekneyle denize açılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından gruplar halinde Side Sualtı Müzesi'ne dalış yaptı.

Etkinliğe katılan kadınlar, sualtı dünyasının güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Dalışların ardından Side Antik Tiyatro'da yapılan törende, dalışa katılan kadınlara sertifika ve plaket takdim edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara törende yaptığı konuşmada, organizasyona katılan kadınlara teşekkür etti.

Kara, "Organizasyonun Manavgat ilçemizde, Side'de düzenlenmesinden dolayı ve kadınlarımızı bu güzel etkinlikte ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Temiz bir deniz, temiz bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Dilerim ki doğayla barışık bir şekilde yaşamayı herkese anlatırız. İlerleyen dönemde sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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