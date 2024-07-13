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Manavgat'ta 66 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 66 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silahlar, ziynet eşyası ve para ele geçirildi. Zanlılar tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 66 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü dolandırıcılık operasyonunda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı ve 12 ev, iş yeri ile otomobil hırsızlığına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, M.E.B. ile C.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.E.B'nin hakkında 66 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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