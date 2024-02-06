Manavgat'ta 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şelale Mahallesi Ulukapı Kavşağı'ndaki 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında çatıdaki izolasyon malzemesi tutuştu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın 6'ncı katındaki 2 daire zarar gördü. (DHA)