Manavgat'ta 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın sonucu 12 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evleri ve iş yerleri zarar görenler gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede tüm bina alevler içinde kalırken, dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1037 Sokak'taki 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan döşeme atölyesinde dün gece yangın çıktı. Kısa sürede tüm binada etkili olan yangın, vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yangında bina içinde bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, binada bulunan 10 kişi ile yan binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında evleri ve iş yerleri zarar görenler itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.