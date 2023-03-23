MANAVGAT'TA 5 BİN FİDAN DAĞITILDI

21 MART Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 500'ü servi, 4 bin 500'ü de defne olmak üzere 5 bin fidan dağıtıldı.

21 MART Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 500'ü servi, 4 bin 500'ü de defne olmak üzere 5 bin fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımına katılan ve vatandaşlara fidan dağıtan Kaymakam Abdulkadir Demir'e de bahçesine dikilmek üzere 3 defne fidanı verildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda vatandaşlara 500'ü servi, 4 bin 500'ü defne olmak üzere toplam 5 bin fidan dağıttı. Fidanlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stanttan vatandaşlara dağıtılırken, programa Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir de katıldı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Manavgat'a gelerek yerleşen depremzedelerin de etkinliğe gelerek fidan alması dikkati çekti. Vatandaşlarla fidan dağıtımı sırasında sohbet eden Kaymakam Demir, fidan dikmenin hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkıları olduğunu söyledi.

3 MİLYON 600 BİN FİDAN DİKİLDİ

Hafta kapsamında Manavgat Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler de düzenleyeceklerini ifade eden Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, "Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. Dikkatsizlik, ihmal, kasıt bunların önlemini almamız lazım. Okullarda öğrencileri eğitmemiz lazım" diye konuştu.

2021 yılında yaşanan büyük Manavgat orman yangınının ardından yanan sahada 3 milyon 600 bin fidan dikildiğini ifade eden Açıkbaş, "Yangın önleme alanlarını oluşturduk. Defne, keçiboynuzu tesis ettik. Her ana yolumuzun Sırtköy, Yaylaalan, Naras yollarımızın sağına soluna 100 metre boyunca yapraklı tür tesis ettik. 30 yıl sonra bir yangın daha olursa en azından yangın önleme bölgemiz olsun diye" dedi.

YANGIN SEZONU 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Kış aylarında da orman yangınlarının görülebildiğini ve ocak ayından bu yana 3 orman yangınına müdahale ettiklerini belirten Açıkbaş, "Bilimsel olarak bizim daha disiplinli uygulama adına 1 Haziran'dan itibaren biz yangın sezonu moduna giriyoruz. Ekiplerimiz ilk müdahale binalarında 24 saat esaslı nöbet tutuyorlar herhangi bir yangında hemen bir dakika araçlarına binip yangına müdahale etmeye hazır haldeler. Aynı zamanda Ulualan'da 2 helikopterimiz yangınlara en kısa sürede havadan destek amaçlı konumlanacak. Ekiplerimiz çoğalıyor, sağ olsun Orman Genel Müdürlüğümüz çok sayıda işçi aldı, bunlar Manavgat'a geldi. Filomuzu hem araç hem de insan gücü olarak güçlendirdik" diye konuştu. (DHA)