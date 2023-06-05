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Manavgat'ta 43 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı

Manavgat'ta 43 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı

Güncel Haberler

Manavgat'ta çeşitli suçlardan arandıkları için gözaltına alınan 43 kişiden 27'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Manavgat'ta çeşitli suçlardan arandıkları için gözaltına alınan 43 kişiden 27'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlene operasyonda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 68 mermi ele geçirildi.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerinde aralarında bulunduğu 43 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Manavgat Güncel Haberler

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