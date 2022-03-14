MANAVGAT'TA 3 MİLYON 730 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan, 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi.
MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan, 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi.
Manavgat'ta jandarma ekiplerinin operasyonunda D-400 Karayolu Çolaklı Kavşağında Ş.T.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan, 373 kolide 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin sorgusu devam ediyor.