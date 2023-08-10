Manavgat'ta 29 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.