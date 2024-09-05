Manavgat'ta 1070 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak alkol ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bir depoya düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak alkol ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Bir depoya düzenlenen operasyonda 1070 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.