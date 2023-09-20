Manavgat'ta 106 Aranan Şahıs Yakalandı

15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 106 aranan şahıs yakalanırken, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 15 Ağustos–15 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B., 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.E., 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C.E., 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.K., 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.T., 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K., 14 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.U. ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahıs ile birlikte 10 yıl altı hapis cezası ile aranan 46 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 52 şahıs olmak üzere toplam 106 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ve bu silahlara ait muhtelif sayıda fişek de ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edilirken, şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA