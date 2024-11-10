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Manavgat Susamı Otellerin Vazgeçilmezi Oldu

Manavgat Susamı Otellerin Vazgeçilmezi Oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde coğrafi işaret tescili alan Manavgat susamı, otellerin mutfaklarına lezzet katıyor. Yüksek yağ oranı ve aromasıyla dikkat çeken susam, tahin ve helva gibi çeşitli ürünlere dönüştürülerek sunuluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağ oranı ve aromasıyla coğrafi işaret tescili alan Manavgat susamı, otellerin mutfaklarına lezzet katıyor.

Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, tarlalardaki zorlu hasadının ardından fabrikalarda özenle işleniyor.

Fabrikada saatlerce süren işlemler sonrasında zengin aroması ortaya çıkan susam, tahin, tahin yağı, helva gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Mutfak şeflerinin yemeklerine lezzet katan susam, otellerin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AA muhabirine, Manavgat susamının yüzde 60 yağ oranı, rengi, boyutu ve aromasıyla ulusal ve uluslararası çapta tanınan bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen susamın dörtte birinin Manavgat'ta hasat edildiğini belirten Güngör, şunları anlattı:

"Tarihte Osmanlı Sarayı'nın mutfaklarında kullanılan Manavgat susamı, günümüzde 5 yıldızlı otellerin mutfaklarında tercih ediliyor. Bu da bizi mutlu etmektedir. Türkiye'de yıllık 16 bin ton susam üretilmektedir. Bunun 4 bin tondan fazlası Manavgat'ta yetiştirilmektedir. MATSO olarak Manavgat altın susamına coğrafi işaret aldıktan sonra bölgemizde susam üretiminde geçtiğimiz yıllara göre bir artış oldu."

Manavgat susamının hem aroma hem de yağ oranından dolayı diğer bölgelerdeki susamlardan ayrıldığını vurgulayan Güngör, bölgenin mikro klima iklim yapısından dolayı aroma ve yağ oranının daha iyi olduğunu söyledi.

"Gen yapısında hiçbir bozulma yok"

Susam üreticisi Mustafa Yazan da üç kuşaktır susam ürettiklerini ve susamın suda bekletme, çökme, kabuklarından ayırma, kavuşma ve presleme gibi meşakkatli işlemlerden geçirdiklerini belirtti.

Bütün işlemlerden sonra susamı helva, sofralık ve piyazlık olmak üzere üç bölüme ayırdıklarını kaydeden Yazan, "Fabrikamızda yıllık 700 tonluk susam işlem görüyor. Manavgat'ın altın susamı yıllardan beri gelen ata tohumlarından üretiliyor ve gen yapısında hiçbir bozulma yok." dedi.

Otellerin son zamanlarda mutfaklarında susama geniş yer verdiğini kaydeden Yazan, şunları dile getirdi:

"Oteller önceleri susamın fiyatı yüksek olduğu için pek olumlu yaklaşmıyorlardı ama son yıllarda gıda denetimlerinin artması, bir de müşterinin kaliteli ürünleri tercih etmeye başlamasıyla otellerde susam daha sık kullanılmaya başlandı. Biz susam ürünlerimizi iç pazarda daha çok otellere veriyoruz. Susam otel mutfaklarının olmazsa olmazı. Osmanlı zamanında da mutfakları süslenmiş bir ürünümüz."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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