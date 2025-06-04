Manavgat Şelalesi'nde Su Seviyesi Düşünce Turistlerin Hayal Kırıklığı

Manavgat Şelalesi'nde Su Seviyesi Düşünce Turistlerin Hayal Kırıklığı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde, su seviyesinin aniden düşmesi sonucu kayalıklar ve adacıklar ortaya çıktı. Ziyaretçiler, bekledikleri güzel manzara yerine olumsuz bir görüntüyle karşılaştılar. Bölgedeki su kullanımı doğal dengeyi bozduğu ifade ediliyor.

Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi düştü, kara göründü

Şelaleyi ziyarete gelen turistler şaşkına döndü

ANTALYA - Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düşmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde ilginç görüntüler oluştu. Kayaların ortaya çıkması ve adacıkların belirginleşmesi ziyaretçileri şaşkına çevirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ve barajlarda elektrik üretimi için su depolanması nedeniyle Manavgat Irmağı'nda su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Bu durum, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Manavgat Şelalesi'nde dikkat çekici manzaralar oluşturdu. Irmak yatağında su seviyesinin azalması, şelaleyi oluşturan kayaların tamamen ortaya çıkmasına ve şelalenin altında küçük adacıkların oluşmasına neden oldu.

Turistler hayal kırıklığına uğradı

Küçük Şelale olarak bilinen şavlak bölgesinde ise su seviyesindeki düşüş sebebiyle ırmağın bir yakasından diğer yakasına yürüyerek geçebilecek duruma geldi. Şelaleyi görmek için gelen turistler, bekledikleri manzaranın aksine kayalık ve neredeyse susuz bir görüntüyle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşadı. Şelalede işletmecilik yapan esnaflar, Manavgat ve Oymapınar barajlarında yapılan su kullanımı nedeniyle ırmakta doğal dengenin bozulduğunu ileri sürdü. Esnaf, sabah saatlerinde şelalede suyun neredeyse tamamen çekildiğini, akşam saatlerinde ise elektrik üretimi için baraj kapaklarının açılmasıyla suyun yeniden yükseldiğini belirtti. Bu durumun hem şelalenin doğal görüntüsüne hem de turistik imajına zarar verdiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Güncel
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