Manavgat Irmağı'nda Yüzme Sonucu Bir Kişi Boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren bir kişi boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan arama sonucunda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu.
Arkadaşlarıyla yüzmek için Ulukapı Sülek Mahallesi Piriz mevkisindeki Manavgat Irmağı'na giren Sakıp Kaya (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca bölgeye Side Sualtı Arama Kurtarma Derneğine bağlı dalgıçlar yönlendirildi.
Yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından Kaya'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Irmağa girdiği noktadan yaklaşık 100 metre ileride bulunarak kıyıya çıkartılan Kaya'nın cenazesi, morga kaldırıldı.