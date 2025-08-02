Manavgat Irmağı'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından motorlu botla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisinde meydana geldi. 4 kişi, piknik yapmak amacıyla Manavgat Irmağı'ndaki adacığa çıktı. Saat 21.00 sıralarında barajdan su bırakılmasıyla su seviyesinin yükseldiği esnada 4 kişiden 2'si adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda Emre A. ve İ.A., motorlu bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği 2 kişi, durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi istemedi.

'KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK'

Mahsur kalanlardan Emre A., "4 kişiydik, 2 kişi karşıya geçti, biz 2 kişi adacıkta kaldık. Su yükselince karşıya geçmeye çalıştık ama başaramadık. Bulunduğumuz yere geri dönüp AFAD'ı aradık. Su diz kapağımdaydı ama yükseldiğini hissedebiliyordum. Bir daha gelirsem, su yükselmeden adacıktan ayrılırım" diye konuştu.