Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının mücadelesi Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakikayı geçen mücadelesi kameralara yansırken, mücadelenin galibi, rakibini midesine indiren balıkçıl oldu. Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakikayı geçen mücadelesi kameralara yansırken, mücadelenin galibi, rakibini midesine indiren balıkçıl oldu. Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı'nda yaşanan mücadele kameralar tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Manavgat ırmağında su yüzeyine çıkan balıkçılın, ağzındaki yılan balığıyla yaklaşık 5 dakika süren mücadelesinin sonunda her zaman olduğu gibi gülen taraf, yılan balığını midesine indiren balıkçıl oldu. Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yapmayı da ihmal etmedi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Manavgat su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manavgat Irmağı'nda balıkçıl ile yılan balığının mücadelesi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.