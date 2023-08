Manavgat'ın sokaklarına kadın eli değdi

ANTALYA - Antalya Manavgat Belediyesi'nin, toplumsal farkındalık oluşturmak, kent hizmetlerine kadını dahil etmek ve kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla göreve başlattığı 14 kadın çalışan, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde her sabah işbaşı yapan 14 emekçi kadın, Manavgat'ın ana arter ve ırmak kıyılarında temizlik çalışmalarını özenle yerine getiriyor. Emekçi kadınlar, kentin sokaklarına bayan eli değdiğini belirterek kadınların hayatın her alanında yer alabileceğini vurguladı. Kadınlar, kendilerine bu imkanı veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin bütününde kadınların aktif rol almasını önemsediklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hem Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gören yapan kadınların kente renklilik kattığını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyemizde göreve başlayan 14 emekçi kadın arkadaşımız, kentimizin cadde ve sokaklarında özenle görevini yerine getiriyor. Çalışmanın, emek vermenin ve aile ekonomisine katkının mutluluğunu yaşıyorlar. Halkımıza hizmet etme noktasında görev yaptığımız Manavgat Belediyesi'nin bütün çalışanlarıyla ve özellikle kadınlarımızla gurur duyuyorum. Tüm yol arkadaşlarımla birlikte Manavgat'ın her sokağına hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.