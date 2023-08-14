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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jan. Binb. Mustafa Deniz atandı.

Jan. Bnb. Yusuf Tunç'un yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jan. Binb. Mustafa Deniz, görevine başladı.

2 yıldır Manavgat ilçe Jandarma Komitanı olarak görev yapan Jandarma Binbaşı Yusuf Tunç'un Diyarbakır'a tayinin çıkmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz atandı. Manavgat'tan önce Şanlıurfa'da görev yapan Jan. Binb. Mustafa Deniz, yeni görevine başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Manavgat Jandarma Güncel Haberler

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