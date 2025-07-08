Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel tadilatı ve inşaat ruhsatları ile ilgili rüşvet iddiaları kapsamında başlatılan operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 35 kişiye ulaşılan operasyonda, Manavgat Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları da dahil olmak üzere birçok kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

İfadeler doğrultusunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 35 kişiden ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı M.E.T'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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