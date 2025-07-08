Manavgat Belediyesi'ne Operasyon: 19 Tutuklama, 16 Adli Kontrol
Manavgat Belediyesi'nde 'zimmet, irtikap ve rüşvet' iddialarıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı.
19 TUTUKLAMA, 16 ADLİ KONTROL
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'zimmet, irtikap ve rüşvet' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Gülsüm Özer, Sıla Ceyhan Berkaya, Manavgat Belediye Spor Yöneticisi Hüseyin Cem Gül, Belediye Meclisi Üyeleri Mehmet Tosak, Mehmet Burak Çeker, Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç ve Osman Coşar, iş insanları Kemal Taş, Şükrü İlgın, Mehmet Ali Fansa, Mesut Kara ve İlker Günay, belediye çalışanları Demir Demir, Mahmut Kenan Sabur, Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz ile organizasyon şirketi sahibi ?Mehmet Okan Kaya tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.