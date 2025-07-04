Manavgat Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: Başkan ve Bazı Kişiler Gözaltında

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Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen polis operasyonunda, CHP'li Başkan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. Soruşturma, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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