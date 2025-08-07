Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonunda Tahliye

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma kapsamında toplam 19 zanlı tutuklanmıştı.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, tahliye edildi.

Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Özer tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Haberler.com
