Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: Başkan ve Yardımcıları Gözaltında

BAŞKAN YARDIMCILARI DA GÖZALTINDA

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, haksız kazanç edinme, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA 4 AY ÖNCE BAŞLADI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine 4 ay önce soruşturma başlattığı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği, bugün saat 14.40'ta seri numaraları alınmış paranın teslim edilmesinin ardından operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi. Soruşturmanın temelinde imar işleri ile park ve bahçeler müdürlüğündeki doğrudan alımların olduğu belirtildi.

RÜŞVETİ ALIRKEN KAYDEDİLDİ

Diğer yandan, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Tüter'in "Ne kadar var orada" diye sormasının ardından C.C.'nin "Şeyin içinde 110 bin avro var" dediği, sehpanın yanındaki çantayı kontrol eden Tüter'in ise "Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma" sözleri görüntüye yansıdı.