Manavgat Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Veriyor

Antalya'nın Manavgat Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik çalışması olan 'Evde Bakım Hizmeti' ile yardıma muhtaç vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Evde Bakım Hizmeti ekibi, temizlik, hijyen ve kişisel bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Manavgat genelinde 560 hane bu hizmetten yararlanıyor.

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'nin yaşlı, engelli ve hastalara yönelik çalışması olan "Evde Bakım Hizmeti" yardıma muhtaç vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri'ne bağlı çalışma yürüten Evde Bakım Hizmeti ekibi, Manavgat sınırları içerisinde ikamet eden, birinci dereceden yakını olmayan, mal varlığı ve maddi imkanı olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların talepte bulunması halinde evlerine giderek temizlik ve hijyen çalışması yapıyor. Ekipler, ayrıca evde bakım hizmeti sunduğu vatandaşların isteğine bağlı olarak kişisel bakım işlemini de gerçekleştiriyor. Düzenli ve periyodik olarak yapılan evde bakım hizmetinden Manavgat genelinde 560 hane yararlanıyor.

"Kimsesizlerin kimsesiyiz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bilgili ve tecrübeli bir ekiple Evde Bakım Hizmetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Kentimizde ikamet eden yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza ulaşarak onların yanında oluyoruz. Ekibimiz çok özel ve çok anlamlı bir görev yapıyor. Belediyemizin güçlü eli, halkımızın devamlı üstünde olmaya devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz. Tüm hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirtiyor, bu özel görevi yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA