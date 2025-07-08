Manavgat Belediye Başkanı Rüşvet İddialarıyla Tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Kara, "rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve zimmet" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de tutuklandığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden bir kısmı daha savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Kara'nın eşinin yeğeni Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın kendi yeğeni Hüseyin Cem Gül, belediye meclis üyeleri Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker, belediyeye ait Toros Et firmasının eski genel müdürü Demir Demir ve iş insanı Mahmut Kenan Sabur da "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "zimmet" ve "icbar suretiyle irtikap" gibi suçlardan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.