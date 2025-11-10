Haberler

Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nin Kapasitesi Arttırılıyor


Antalya Manavgat'taki atık su arıtma tesisinin günlük kapasitesi 75 bin metreküpten 100 bin metreküpe çıkarılacak. Proje, 360 gün içinde tamamlanması öngörülerek hayata geçirilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki atık su arıtma tesisinin kapasitesi arttırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, "Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 4. Reaktör Yapımı ve Bağlantılı Altyapı İşleri" projesini hayata geçirecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük 75 bin metreküp olan kapasitesi, 100 bin metreküpe çıkarılacak.

Yatırım kapsamında, betonarme biyolojik reaktör ile iki çamur stabilizasyon havuzu inşa edilecek, ayrıca bağlantılı altyapı ve mekanik ekipman montajı gerçekleştirilecek.

Toplam süresi 360 gün olan projenin Haziran 2026'da tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel



