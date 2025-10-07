Manavgat Altın Susamı'nda Hasat Mevsimi Başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağ oranı ve aromasıyla coğrafi işaret tescili alan Manavgat susamında hasat mevsimi yaşanıyor.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesinde yetişen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen susamın rengi, kokusu ve aromasıyla ön plana çıktığını söyledi.

Manavgat susamının yüzde 62'ye varan yağ oranıyla yüksek kaliteli olduğunu ifade eden Güngör, bu özelliğinin ürünün katma değerini artırdığını belirtti.

Susam ekiminin mayısta yapıldığını hasadının da eylül-ekim döneminde gerçekleştirildiğini anlatan Güngör, şunları söyledi:

"Hasat, herhangi bir makine kullanılmadan tamamen elle yapılıyor. Bitkiler sökülerek 'gümül' haline getiriliyor ve uç kısımları yukarıya gelecek şekilde tarlada kurumaya bırakılıyor. Ardından çırpılarak susam taneleri toplanıyor. Bu geleneksel yöntem, ürünün doğallığını ve kalitesini korumasını sağlıyor. Manavgat susamı, tarlalardaki zorlu hasadın ardından fabrikalarda özenle işleniyor. Fabrikada saatler süren işlemler sonucunda zengin aroması ortaya çıkan susam, tahin, tahin yağı, helva gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor."

Manavgat Altın Susamı'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Güngör, Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de Manavgat susamına dair kayıtlar bulunduğunu ifade etti.