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Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtımı Yapıldı

Mamuşa'da Öğrencilere Tablet Dağıtımı Yapıldı
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Kosova'nın Mamuşa ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde düzenlenen törenle öğrencilere Türk kurumları tarafından tablet dağıtıldı. Eğitim müfredatına destek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte yabancı dil öğrenmenin önemi vurgulandı.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde dil kurslarında eğitim gören öğrencilere Türk kurumlarınca tablet dağıtıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliğinde dağıtılan tabletler için Atatürk Lisesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Veysel Erdel, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkan Vekili Albay Ersin Çelikkanat ile okul yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Yapılan konuşmalarda, öğrenciler için yabancı dil öğrenmenin önemine vurgu yapılırken, dağıtılan tabletlerle öğrencilerin daha fazla kaynağa ulaşarak, daha kaliteli eğitim alacaklarına dikkat çekildi.

Konuşmaların ardından, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca Atatürk Lisesi'ndeki Türk öğrencilere yönelik düzenlenen Arnavutça ve İngilizce dil kurslarında eğitim gören 16 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Öte yandan, mevcut eğitim-öğretim yılı içerisinde Kosova'nın çeşitli bölgelerinde birinci sınıfa başlayan 200'den fazla Türk ve Arnavut öğrenciye söz konusu kurumlarca eğitime yardımcı materyal olarak tablet verildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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