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Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi Açıldı

Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi Açıldı
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Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da, inşası tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi törenle açıldı. Törende Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve diğer yetkililer katıldı. Merkez, Mamuşalıların kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini artıracak.

Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da inşası tamamlanan Genel Aile Sağlık Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Sağlık Bakanı Arben Vitia, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan merkezin, Mamuşalıların en yüksek standartlardaki sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını söyledi.

Kosova'nın her bölgesine kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmek için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kurti, özellikle Mamuşa'ya yatırımların her alanda artarak devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Angılı da konuşmasında projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Damka ise modern imkanlarla donatılmış bu merkezin Mamuşalıların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler açılış kurdelesini kesti ve merkezde incelemelerde bulundu.

Merkezde aile hekimliği, acil müdahale ve gözlem, sağlık bilgilendirme, ağız ve diş sağlığı, jinekoloji, laboratuvar gibi hizmetler sunulacak. Merkeze ayrıca Japonya'nın Priştine Büyükelçiliği tarafından röntgen cihazı hibe edildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı ile Mamuşa Belediyesi ortak finansmanıyla yaklaşık 3 yılda inşa edilen Genel Aile Sağlık Merkezi, yaklaşık 757 bin avroya mal oldu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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