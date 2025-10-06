Haberler

Mamak'taki İnşaatta Platformun Çökmesi Sonucu İki İşçi Hayatını Kaybetti

Mamak'taki İnşaatta Platformun Çökmesi Sonucu İki İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatta 12'nci kattan düşen E.A. ve kuzeni N.A., aşırı yük nedeniyle kırılan platformun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki bir inşaatta çalışan E.A. (36) ve kuzeni N.A. (19), dış cephe sıvası yapmak için kurulan platformun aşırı yük nedeniyle kırılması sonucu 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi'ndeki inşatta meydana geldi. 15 katlı binada dış cephe sıvası yapmak için kurulan asansörlü platform, 12'nci kattayken aşırı yük nedeniyle ortadan kırılıp ikiye ayrıldı. Platformun üzerinde bulunan amca çocukları E.A. ve N.A., beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurularak, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
