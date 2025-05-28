Mamak'ta Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde trafikte çıkan yol verme tartışmasında pompalı tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen taraflardan biri, aracından çıkardığı pompalı tüfek ile diğer araca ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma inceleme sürdürülüyor.