Mamak'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanık adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanık, duruşmada pişman olduğunu ve özür dilediğini belirtti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Serkan Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan cezaevinde bulunan müşteki A.Ö. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanık N.S, beraber takside oturdukları sırada yanlarına gelen sanığın, arkadaşı A.Ö. ile uyuşturucu parası yüzünden tartıştıklarını anlattı.

Müşteki A.Ö. de sanık Serkan Ç. ile aralarında uyuşturucu parası yüzünden anlaşmazlık çıktığını savunarak, "Ben ticari taksi ile eve gidecektim. Sanığın üzerime doğru koştuğunu gördüm. Bıçakla saldırdı. Kalbimin üst tarafından bıçakladı. Yaralanmamdan sonra hastaneye gittim. Şu anda iyileştim. Bu yaralanma nedeniyle bir sağlık problemim yok. Şikayetçi değilim." ifadesini kullandı.

Sanık da olay nedeniyle pişman olduğunu, A.Ö'den özür dilediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 Haziran 2022'de müşteki A.Ö. ile sanık Serkan Ç. arasında uyuşturucu parası nedeniyle anlaşmazlık çıktığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın tartıştığı A.Ö'yü olay yerinden ticari taksiyle uzaklaşmaya çalıştığı sırada bıçakla yaraladığı ifade ediliyor. İddianamede, sanık Serkan Ç. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.