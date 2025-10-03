Mamak'ta Su Kesintisi ve Basınç Düşüklüğü Duyurusu

Haberler

ASKİ, Mamak ilçesinde 3 Ekim 2025 Cuma saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi saat 08.00'e kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağını açıkladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar Mamak ilçesi genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisinin uygulanacağını duyurdu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Mamak ilçesi genelinde 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
