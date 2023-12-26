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Mamak'ta silindirin çarpması sonucu 7 araçta hasar meydana geldi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde asfalt serim çalışması yapan yol silindiri, yokuştan aşağı kayarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi ve çekiciyle götürüldü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde silindirin çarpması sonucu 7 araçta hasar meydana geldi.

Yeşilbayır Mahallesi'nde asfalt serim çalışması yapan yol silindiri, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan aşağı kaymaya başladı.

Silindir, bu sırada sokakta park halinde bulunan 5 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonete çarparak durdu.

Kaza nedeniyle hasar alan araçlar çekiciyle götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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