Mamak'ta Silahlı Saldırı: Enes K. Ağır Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Enes K. ağır yaralandı. Olay sonrası polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Enes K., tanımadığı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Enes K., 4 yerinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enes K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

