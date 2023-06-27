Mamak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı, 2 şüpheli yakalandı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Durali Alıç Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Musa U. ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler V. Y. ve E. Y. ise polis ekiplerince yakalandı.
Mamak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken iki şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 946 Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Musa U. sırt ve göğüs bölgesinden ağır şekilde yaralandı.
Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliler V. Y. ve E. Y, Yunus ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel