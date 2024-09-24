Mamak'ta Psikolojik Sorunları Olan Adamın Evinden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Levent G.'nin (56) yalnız oturduğu evden 1 kamyon çöp çıkarıldı.

Gülseren Mahallesi'nde oturan Levent G.'nin alt komşusu, üst kattan kötü koku geldiğini söyleyip belediyeye başvurdu. Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde odalarda, salon ve mutfakta çok miktarda çöp olduğu tespit edildi. Belediye işçilerinin yoğun çalışmasının ardından Levent G.'nin evinden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan atıklar kepçeyle kamyonun kasasına konuldu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Levent G.'nin evinden daha önce de benzer şekilde çöp çıkarıldığı belirtildi. Levent G., ihtiyacı olduğu için çöp topladığını söyledi.

Alt katta yaşayan komşusu Ferhat Ünal ise bu durumun sürekli tekrarlandığını ifade ederek, "Evinde çöp topluyor ve aşırı şekilde gürültü yapıyor. Sürekli kokular geliyor evime. Arkadaşın acilen buradan tahliyesini istiyoruz. Çünkü bu durum sürekli tekrarlıyor. Sabah 06.30'da dışarıdan çöp toplamaya başlıyor. Elimde deliller, fotoğraflar var. Taş getiriyor, bu taşlarla ses yapıyor. Bir alt katında ben oturduğum için bu rahatsızlığı bana veriyor. Kasten yaptığını düşünüyorum. Sitede böcek ve haşereler çıkmaya başladı ve aileler rahatsız olmaya başladı" dedi.